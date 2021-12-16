Двое псковичей выступят на чемпионате России по рукопашному бою в Орле
На главный турнир года по рукопашному бою отправились трое спорстменов. Но, как сообщила президент региональной Федерации рукопашного боя Дина Дымова, один из них - Александр Абрамов - снялся с соревнований, так как у него резко поднялась температура.
Таким образом, поборются за титул чемпиона мастер спорта Кирилл Кутеляпов - в категории 55 кг и КМС Владислав Писцов - в категории 75 кг.
Оба спортсмена имеют большой соревновантельный опыт. Кирилл Кутеляпов - чемпион СЗФО в двух категориях. Владислав Писцов - чемпион СЗФО, обладатель приза «За лучшую технику» на Чемпионате СЗФО 2021 года.
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