Об опасностях для кошек в новогодние праздники рассказали псковичам

13:24, 20 декабря 2021, ПАИ

В питомнике «FOREST ELITE LINE'S» (Псков) рассказали об опасностях для кошек в связи с приближением новогодних праздников.

Первое место в рейтинге опасностей занимает ёлочная мишура. «Дождик» — это пластиковый полимер, покрытый металлизированной основой, который, как лезвие, режет внутренние органы животного, а точнее, пищевод, желудок и кишечник. В результате может развиться внутреннее кровотечение, кишечная непроходимость, воспаление всей брюшной полости, заражение крови и перитонит — и животное очень быстро умрет, даже если мишура выйдет естественным путем, внутренние органы могут быть повреждены. «Нужно экстренно обратиться к врачу, счет на сутки и даже часы. Мишура очень привлекает кошек! Язык у кошек имеет такое строение, что если что-то попало на его щетинки, обратно уже не вытащить», - отметили в питомнике.

Также опасность может представлять искусственная ель - кошка может наглотаться синтетических иголок. Это грозит химическим отравлением, ранами слизистых оболочек, непроходимостью и перитонитом. Особенно следует уделить внимание котятам по время смены зубов (4-8 месяцев), когда есть особая тяга грызть всё.

Живая ель тоже несёт угрозу домашним животным. При попадании иголок в желудок они могут не только травмировать органы со всеми вытекающими, но и вызвать непроходимость. Также существует опасность заражение пироплазмозом. «Но живая елка не так опасна, для кошек она не сильно привлекательны, они горькие на вкус и колючие. Много иголок кошка не съест», - добавили в питомнике.

Электрические гирлянды кошка может перегрызть из любопытства и получить удар током.

Стоит соблюдать осторожность и с ёлочными игрушками — кошки их быстро снимают с ёлки. От бьющихся совершенно точно нужно отказаться. Кошка может проглотить осколок при вылизывании лап, травмироваться. Альтернатива - пластиковые, деревянные, бумажные игрушки.

Деликатесы с новогоднего стола давать питомцам не рекомендуется. Практически все жареные, соленые, перченые и сладкие блюда вредны для животных, а многое является сильнейшим ядом. Например, шоколад - яд для кошек. В лучшем случае это просто приведет к боли в животе, расстройству кишечника или рвоте. Но ситуация может завершиться и сильным отравлением с летальным исходом, непроходимостью кишечника, повреждением пищевода (например, костями от рыбы, косточки от фруктов).

Также специалисты назвали симптомы животных, на которые следует обратить внимание. Это угнетенное состояние, отказ от еды, температура тела 39,7-40,5 градусов или ниже 37, рвота, скудный стул или его отсутствие, диарея, слизь в кале, слюнотечение, чвакающие движения нижней челюстью, некроз языка. При неоказании помощи кошка погибает в течение 2-5 дней от появления клинических признаков, в зависимости от повреждений. «Иногда кончик дождика появляется из анального отверстия. Ни в коем случае не следует пытаться самостоятельно вытянуть его из организма кошки! Вы можете прорезать им кишечник. Достать дождик из кишечника возможно только оперативным путём. Перед операцией врач тщательно осматривает животное, важно определить степень обезвоживания. Необходим рентген с контрастным веществом, который поможет определить наличие непроходимости и повреждения кишечника. После операции необходим уход, обработка швов, специальная диета, курс инъекций антибиотиков, возможно капельные вливания (по состоянию)», - рассказали заводчики.

Даже если инородное тело вышло естественным путем, что является редкостью, нужно обратиться к ветеринару, так как есть опасность травмирования внутренних органов.