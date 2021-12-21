Псковский ансамбль «Лаванда» отметил 20-летие
Народный коллектив, ансамбль народной и эстрадной песни «Лаванда» отметил 20-летие. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района, 17 декабря в Родинском доме культуры состоялся праздничный концерт коллектива ансамбля.
Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила коллектив с 20-летием, пожелав его участникам дальнейших творческих успехов, процветания и преданных поклонников.
Добавим, мероприятие проходило с соблюдением ограничительных мер по коронавирусу.
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