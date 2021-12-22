Новогодняя ярмарка в рамках международного проекта пройдёт в Печорах

10:10, 22 декабря 2021, ПАИ

В Печорах на площади Победы 25 декабря пройдёт новогодняя ярмарка. Мероприятие будет организовано в рамках реализации международного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в Юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» («ДОСТУП МСП») Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Жители и гости Печорского района смогут приобрести не только товары местных сельхозпроизводителей и фермеров (морковь, капуста свежая и квашеная, различные заготовки, картофель, мед, редьку, пастилу, мармелад и другие угощения к праздничному застолью), но и выбрать новогодние подарки.

Проведение новогодней ярмарки, согласно рекомендации территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области по организации массовых мероприятий, будет проходить без торжественного открытия/закрытия, художественной самодеятельности и организации общественного питания. Всем участникам и гостям ярмарки рекомендуем соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и кожные антисептики.

Напомним, что несколько дней назад губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новогоднюю универсальную торговую выставку в Пскове. Ярмарочный городок расположился на пешеходном участке улицы Пушкина. Новогодняя ярмарка в Пскове будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 до 7 января.