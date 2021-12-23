Студенты ПсковГУ получили дипломы среднего медперсонала

18:45, 23 декабря 2021, ПАИ

Четверокурсники Института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета, обучавшиеся по направлению «лечебное дело», сделали важный шаг на пути к получению профессии. Ребята получили допуск к работе в должностях среднего медицинского персонала – соответствующие документы сегодня получил 21 студент.

Казалось бы, экзамены уже сданы и можно не волноваться, но в ожидании торжественной церемонии ребята делятся своими переживаниями. Для многих из них выбор профессии – осознанный. Например, четверокурсница ПсковГУ из Туниса Инес Куки – продолжательница врачебной династии, поэтому она и выбрала профессию медика. По её словам, возможность работать медсестрой – это для неё перспектива узнать побольше о профессии, привыкнуть к обстановке, подготовиться к практической деятельности.

Многие из студентов, которые получают допуски, уже трудятся в лечебных учреждениях Пскова, есть и те, кто работает в инфекционной больнице, помогая медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Студентка Лиман Мирзоева говорит, что экзамены на получение допуска к работе медсестрой не только закрепляют полученные на практике навыки, но и в дальнейшем позволят получить дополнительные баллы, необходимые для поступления в ординатуру.

В торжественной церемонии приняли участие представители профессорско-преподавательского состава ПсковГУ и медучреждений города и области.

«Профессия медика уникальна. От вас зависит здоровье и жизнь нас и наших детей. Вы выдержали достаточно сложный экзамен. Я надеюсь, что у вас будет прекрасное будущее и вы станете в дальнейшем замечательными специалистами. Надеюсь, что через годы мы будем вами гордиться и вы составите первый цвет медицинского образования ПсковГУ», – сказала проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова.

Сегодня также стало известно, что руководство ПсковГУ и Псковского перинатального центра заключило договор о сотрудничестве, в рамках которого на базе медучреждения появится новая образовательная площадка с современным оборудованием для будущих медиков. На площадке перинатального центра начнут работу два кабинета, в которых студенты-медики смогут осваивать теоретические и практические знания по акушерству и гинекологии.