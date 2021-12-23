Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты ПсковГУ получили дипломы среднего медперсонала

Были студентами – стали медсёстрами. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Четверокурсники Института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета, обучавшиеся по направлению «лечебное дело», сделали важный шаг на пути к получению профессии. Ребята получили допуск к работе в должностях среднего медицинского персонала – соответствующие документы сегодня получил 21 студент.

Казалось бы, экзамены уже сданы и можно не волноваться, но в ожидании торжественной церемонии ребята делятся своими переживаниями. Для многих из них выбор профессии – осознанный. Например, четверокурсница ПсковГУ из Туниса Инес Куки – продолжательница врачебной династии, поэтому она и выбрала профессию медика. По её словам, возможность работать медсестрой – это для неё перспектива узнать побольше о профессии, привыкнуть к обстановке, подготовиться к практической деятельности.

Многие из студентов, которые получают допуски, уже трудятся в лечебных учреждениях Пскова, есть и те, кто работает в инфекционной больнице, помогая медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Студентка Лиман Мирзоева говорит, что экзамены на получение допуска к работе медсестрой не только закрепляют полученные на практике навыки, но и в дальнейшем позволят получить дополнительные баллы, необходимые для поступления в ординатуру.

В торжественной церемонии приняли участие представители профессорско-преподавательского состава ПсковГУ и медучреждений города и области.

«Профессия медика уникальна. От вас зависит здоровье и жизнь нас и наших детей. Вы выдержали достаточно сложный экзамен. Я надеюсь, что у вас будет прекрасное будущее и вы станете в дальнейшем замечательными специалистами. Надеюсь, что через годы мы будем вами гордиться и вы составите первый цвет медицинского образования ПсковГУ», – сказала проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова. 

Сегодня также стало известно, что руководство ПсковГУ и Псковского перинатального центра заключило договор о сотрудничестве, в рамках которого на базе медучреждения появится новая образовательная площадка с современным оборудованием для будущих медиков. На площадке перинатального центра начнут работу два кабинета, в которых студенты-медики смогут осваивать теоретические и практические знания по акушерству и гинекологии.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

Симулятор родовой деятельности появился в ПсковГУ для обучения студентов родовспоможению
23 декабря 2021

Студенты ПсковГУ получили дипломы среднего медперсонала
23 декабря 2021

Фрукты, кондитерские изделия и настольные игры передали волонтёры маленьким пациентам Псковской областной детской больницы
23 декабря 2021

Фоторепортаж: Презентация нового аппарата «Симона»
23 декабря 2021

Россия – общий дом: особенности национальной кухни хантов
23 декабря 2021

Видео: Молодые ученые из ПсковГУ осваивают нанотехнологии

23 декабря 2021

Предание о кровавом колоколе расскажет новый фильм из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
23 декабря 2021

Первую смерть от «омикрона» зафиксировали в Германии

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...