Продукция обувной фабрики Nordman получила знак качества «Лучшее – детям»

12:01, 24 декабря 2021, ПАИ

Фабрика обуви Nordman (ООО «Псков-Полимер») делится новостью о том, что в 2021 году детские сапожки Nordman Next и Nordman Flash удостоены знака качества «Лучшее – детям» с вручением знака и свидетельства.

Национальная программа «Лучшее – детям» – это индикатор безопасности и качества детской продукции. Основные цели и задачи программы – повышение качества продукции и услуг для детей и подростков, содействие российским производителям в продвижении высококачественной продукции (услуг) для детей и подростков на российский и зарубежный рынки, борьба с контрафактной продукцией, организация общероссийской кампании по повышению качества жизни детей и подростков.