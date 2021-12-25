Исполнить желания бездомных животных могут псковичи в преддверии Нового года

14:13, 25 декабря 2021, ПАИ



Фото: Псковская организация «Зоозащита»



Фото: Псковская организация «Зоозащита»



Фото: Псковская организация «Зоозащита»



Фото: Псковская организация «Зоозащита»



Фото: Псковская организация «Зоозащита»



Фото: Псковская организация «Зоозащита»



Фото: Псковская организация «Зоозащита»



Фото: Псковская организация «Зоозащита»



Фото: Псковская организация «Зоозащита»



Фото: Псковская организация «Зоозащита»



















Традиционную новогоднюю акцию «Исполнение желаний» в поддержку бездомных животных запустила псковская общественная организация «Зоозащита». Об этом Псковскому агентству информации сообщила её руководитель Вера Короткова.

В рамках акции любой пскович может исполнить мечты подопечных приюта «Лесопилка».

Пункт передержки «Лесопилка» расположен в Пскове на улице Новгородской, 7. Номер карты для пожертвований можно найти на странице «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте». Подробности по телефону: 8-911-362-31-25.