Эксперт: Тканевая маска бесполезна против «омикрона»

17:58, 25 декабря 2021, ПАИ

Тканевые маски бесполезны для защиты от штамма коронавируса «омикрон», заявила профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь. Об этом пишет газета «Известия».

«Тканевые маски — это не более чем украшение для лица. «Им нет места в контексте [распространения] «омикрона», — сказала она в беседе с CNN.

Эксперт рекомендовала носить трёхслойную хирургическую маску, которая с наибольшей вероятностью защитит от нового штамма, являющегося более заразным, чем другие версии вируса.

«Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не её одну», — подчеркнула Лиана Вэнь.

Ранее сообщалось, что в России впервые зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» внутри страны.