Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вице-премьер Хуснуллин призвал снизить допустимое содержание алкоголя в крови водителей

Нужно уменьшить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей, считает заместить премьер-министра, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем», — заявил он в беседе с «Ведомостями».

По словам политика, существует прямая зависимость смертности и ДТП от числа промилле в крови. «Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — подчеркнул Хуснуллин.

Он также добавил, что рассматривается возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до десяти километров в час. При этом однозначного решения по этим вопросам пока нет, заключил вице-премьер.

Сейчас допустимая норма алкоголя составляет: 0,16 миллиграмма на литр или 0,356 промилле — в выдыхаемом воздухе; 0,3 промилле или 0,135 миллиграмма на литр — в крови.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

27 декабря 2021

Мороз до -22 градусов ожидает псковичей предстоящей ночью
27 декабря 2021

Новогоднее интервью губернатора Михаила Ведерникова выйдет в спецпроекте «Гвоздь Telegram» в среду
27 декабря 2021

60 малышей родились в Пскове за неделю
27 декабря 2021

60,4% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России
27 декабря 2021

В Великих Луках изменили время новогоднего салюта
27 декабря 2021

Более 33 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
27 декабря 2021

Более 710 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
27 декабря 2021

Выставка молодых художников пройдёт в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...