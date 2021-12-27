Вице-премьер Хуснуллин призвал снизить допустимое содержание алкоголя в крови водителей

12:47, 27 декабря 2021, ПАИ

Нужно уменьшить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей, считает заместить премьер-министра, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин. Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем», — заявил он в беседе с «Ведомостями».

По словам политика, существует прямая зависимость смертности и ДТП от числа промилле в крови. «Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — подчеркнул Хуснуллин.

Он также добавил, что рассматривается возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до десяти километров в час. При этом однозначного решения по этим вопросам пока нет, заключил вице-премьер.

Сейчас допустимая норма алкоголя составляет: 0,16 миллиграмма на литр или 0,356 промилле — в выдыхаемом воздухе; 0,3 промилле или 0,135 миллиграмма на литр — в крови.