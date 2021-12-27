Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Почта России» тестирует доставку почтовых отправлений в контейнерах

«Почта России» доставила первый 40-футовый контейнер с почтовыми отправлениями из Калининграда в Москву. Оператор перевез 400 крупногабаритных отправлений совокупным весом почти 8 тонн. В будущем компания планирует использовать контейнерные перевозки для доставки сборных грузов корпоративных клиентов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области.

Перевозка была осуществлена в рамках услуги EMS RT – комплексного логистического решения по доставке среднегабаритных и крупногабаритных грузов. Услуга появилась в 2016 г., но до настоящего времени для доставки отправлений оператор использовал только автомобильный транспорт.

Контейнер проследовал по маршруту Калининград – Москва: от магистрального сортировочного центра УФПС Калининградской области через контейнерные терминалы «Восток-Запад» (станция Черняховск Калининградской ж/д) и «Белый Раст» (станция Белый Раст Московской ж/д) в логистический центр «Почты России» «Внуково». 

Период тестовых отправок на этом маршруте продлится три месяца. В 2022 г. «Почта России» планирует расширить географию тестирования и запустить доставку почтовых отправлений в составе ускоренных контейнерных поездов на маршрутах из Москвы в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Иркутск.

«Почта России» постоянно расширяет свои возможности в интересах клиентов, внедряя новые сервисы и продукты. Решение о проведении тестовых перевозок почтовых отправлений с применением контейнерной технологии было продиктовано ростом объемов крупногабаритных отправлений. За 9 месяцев этого года «Почта России» доставила на 98% больше сборных грузов, чем за аналогичный период 2020 г. Использование контейнерного сервиса, как наиболее технологичного решения для перевозки такого типа грузов, позволит нам выдержать баланс между экономической эффективностью и скоростью доставки», – подчеркнул директор по развитию мультимодальных перевозок «Почты России» Юрий Юрьев.

«Почта России» реализует проект в сотрудничестве с ОАО «РЖД» в рамках стратегии контейнеризации почтовых отправлений и доставки сборных грузов. 

В сентябре 2021 года «Почта России» и РЖД на Восточном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях развития партнерских отношений в сфере железнодорожного транспорта. Компании договорились вместе заниматься контейнеризацией почтовых отправлений и доставкой сборных грузов (товаров интернет-магазинов, торговых сетей, предприятий малого и среднего бизнеса).  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

27 декабря 2021

Родина греческого сыра на псковской земле. Сыроварня «Тремпелис» приглашает в гости
27 декабря 2021

Видео: 2600 книг подготовил медиацентр ПАИ для медучреждений региона
27 декабря 2021

ПАИ-live c депутатом Псковской гордумы Григорием Стороненковым
27 декабря 2021

Псковский тур вошел в топ-30 лучших туристических маршрутов России

27 декабря 2021

Стартовал второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2021»
27 декабря 2021

Мороз до -22 градусов ожидает псковичей предстоящей ночью
27 декабря 2021

Новогоднее интервью губернатора Михаила Ведерникова выйдет в спецпроекте «Гвоздь Telegram» в среду
27 декабря 2021

60 малышей родились в Пскове за неделю

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...