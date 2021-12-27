«Почта России» тестирует доставку почтовых отправлений в контейнерах

15:00, 27 декабря 2021, ПАИ

«Почта России» доставила первый 40-футовый контейнер с почтовыми отправлениями из Калининграда в Москву. Оператор перевез 400 крупногабаритных отправлений совокупным весом почти 8 тонн. В будущем компания планирует использовать контейнерные перевозки для доставки сборных грузов корпоративных клиентов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области.

Перевозка была осуществлена в рамках услуги EMS RT – комплексного логистического решения по доставке среднегабаритных и крупногабаритных грузов. Услуга появилась в 2016 г., но до настоящего времени для доставки отправлений оператор использовал только автомобильный транспорт.

Контейнер проследовал по маршруту Калининград – Москва: от магистрального сортировочного центра УФПС Калининградской области через контейнерные терминалы «Восток-Запад» (станция Черняховск Калининградской ж/д) и «Белый Раст» (станция Белый Раст Московской ж/д) в логистический центр «Почты России» «Внуково».

Период тестовых отправок на этом маршруте продлится три месяца. В 2022 г. «Почта России» планирует расширить географию тестирования и запустить доставку почтовых отправлений в составе ускоренных контейнерных поездов на маршрутах из Москвы в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Иркутск.

«Почта России» постоянно расширяет свои возможности в интересах клиентов, внедряя новые сервисы и продукты. Решение о проведении тестовых перевозок почтовых отправлений с применением контейнерной технологии было продиктовано ростом объемов крупногабаритных отправлений. За 9 месяцев этого года «Почта России» доставила на 98% больше сборных грузов, чем за аналогичный период 2020 г. Использование контейнерного сервиса, как наиболее технологичного решения для перевозки такого типа грузов, позволит нам выдержать баланс между экономической эффективностью и скоростью доставки», – подчеркнул директор по развитию мультимодальных перевозок «Почты России» Юрий Юрьев.

«Почта России» реализует проект в сотрудничестве с ОАО «РЖД» в рамках стратегии контейнеризации почтовых отправлений и доставки сборных грузов.

В сентябре 2021 года «Почта России» и РЖД на Восточном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях развития партнерских отношений в сфере железнодорожного транспорта. Компании договорились вместе заниматься контейнеризацией почтовых отправлений и доставкой сборных грузов (товаров интернет-магазинов, торговых сетей, предприятий малого и среднего бизнеса).