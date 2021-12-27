Россельхозбанк исполнил новогодние желания двух детей из Псковского интерната

15:12, 27 декабря 2021, ПАИ

Псковский филиал Россельхозбанка принял участие в благотворительной акции «Елка желаний 2022», которая проходит в предновогодние дни в Псковской области при поддержке администрации региона.

«Новый год – это волшебный праздник, когда детские мечты оживают. Прекрасная акция «Елка желаний» дарит детям радость и надежду на то, что их мечты обязательно сбудутся. Любой пскович может сделать доброе дело – перейти на сайт www.elka.pskov.ru и исполнить желание детей, находящихся в нелегкой жизненной ситуации», – отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

РСХБ исполнил новогоднюю мечту воспитанников Псковского интерната – Александры (16 лет) и Давида (11 лет).

Напомним, что в рамках акции «Елка желаний» можно выполнить как материальные (игрушки, одежда, цифровая техника), так и нематериальные мечты (поездки, встречи, посещение концертов и др.).