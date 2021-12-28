Задерживается вылет самолёта Сочи – Псков

15:36, 28 декабря 2021, ПАИ

Вылет самолёта авиарейса Сочи – Псков задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна, пишет официальный Telegram-канал региона.

Воздушное судно должно было вылететь из Сочи в 14:40. Ориентировочно задержка составит два часа, самолёт прибудет в 17:35.