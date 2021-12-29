В Магаданской области найден мёртвым турист из Пскова

09:44, 29 декабря 2021, ПАИ

Турист из Пскова 28-летний Дмитрий Зыбин найден мертвым в Магаданской области, сообщает местное издание «Весьма».

Молодой человек ушел в поход на лыжах по маршруту «Медвежья тропа», затем его тело было обнаружено в лесу. Причины смерти выясняются.

Ранее полиция Магадана опубликовала ориентировку о розыске Дмитрия Зыбина, не выходившего на связь с 25 декабря.