В Магаданской области найден мёртвым турист из Пскова
Турист из Пскова 28-летний Дмитрий Зыбин найден мертвым в Магаданской области, сообщает местное издание «Весьма».
Молодой человек ушел в поход на лыжах по маршруту «Медвежья тропа», затем его тело было обнаружено в лесу. Причины смерти выясняются.
Ранее полиция Магадана опубликовала ориентировку о розыске Дмитрия Зыбина, не выходившего на связь с 25 декабря.
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