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Общество

Виновник смерти пешеходов в ДТП в Гдове отправится за решётку на 12 лет

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, осуждённого по приговору Гдовского районного суда 28 июля этого года за совершение преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряжённое с оставлением места происшествия) и статьи 125 УК РФ (оставление без помощи третьего пострадавшего, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии). Суд огласил приговор, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Архивная фотография с места происшествия. Фото: ПАИ

Напомним, трагедия произошла вечером 19 января 2025 года на улице Печатникова в Гдове. Обвиняемый, управляя легковым автомобилем, сбил трёх пешеходов, которые двигались в попутном направлении. Двое мужчин скончались на месте.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, оставив третьего потерпевшего лежать без сознания на безлюдной улице в мороз. Своим бездействием обвиняемый, по данным следствия, поставил жизнь мужчины под прямую угрозу.

Виновника ДТП приговорили к лишению свободы на срок 12 лет и десять дней с отбыванием в колонии общего режима. Мужчине также запретили управлять всеми видами механических транспортных средств в течение двух лет и шести месяцев.

По результатам апелляции приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения.

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Виновник смерти пешеходов в ДТП в Гдове отправится за решётку на 12 лет

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