Очередная морозная ночь ожидает Псковскую область

16:15, 29 декабря 2021, ПАИ

30 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, днем местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -17…-12 градусов, при прояснениях до -20 градусов, днем -9…-4 градуса.

Атмосферное давление ниже нормы.