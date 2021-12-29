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Общество

Очередная морозная ночь ожидает Псковскую область

30 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, днем местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области: ночью -17…-12 градусов, при прояснениях до -20 градусов, днем -9…-4 градуса.

Атмосферное давление ниже нормы.

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