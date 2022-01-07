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Страна и мир

В Алма-Ате ощущается нехватка продовольствия и бензина

В Алма-Ате сложилась критическая ситуация с продуктами. Из-за протестов в городе закрылись почти все продовольственные магазины, сообщают «Известия».

На окраинах Алма-Аты магазины ненадолго открываются, но оплатить товар можно только наличными. Остальные торговые точки опустошены мародёрами.

Блогер Никита Глухов рассказал о ситуации в казахстанском Павлодаре на фоне протестов и беспорядков в стране.

«Вчера-позавчера были проблемы с продуктами в магазинах. Нельзя было купить там молоко, все его скупили практически. Хлеб практически весь скупили, всякие консервы, всё, что нужно для питания», — заявил Глухов.

Кроме того, в Алма-Ате закрылись все автозаправочные станции, наблюдается дефицит бензина, сообщают местные СМИ.

Ранее ПАИ сообщало, что президент Республики Казахстан обратился за помощью в ликвидации протестных беспорядков к странам ОДКБ. 

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