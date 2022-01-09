Более 260 тысяч жителей Псковской области вакцинированы от COVID-19

11:11, 09 января 2022, ПАИ

Более 260 тысяч жителей региона прошли вакцинацию от коронавируса, по данным на 8 января. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

266 337 человек прошли полный курс вакцинации в регионе на сегодня, 209 из них – за последние сутки.

Первым компонентом препарата привились за 8 января 204 человека. Ревакцинированы ещё 58 человек.

«Напоминаю о важности своевременной ревакцинации. Согласно рекомендациям Минздрава, для наиболее эффективной защиты её нужно проводить раз в полгода», – заявил губернатор.

Ранее ПАИ сообщало об обновлённой статистике заболевших коронавирусом и выздоровевших после него.