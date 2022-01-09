Шесть жителей Псковской области умерли от коронавируса за сутки
Ещё шесть человек пополнили число тех, кто не излечился от коронавируса, в регионе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
По обновлённым данным, всего за время пандемии в регионе от COVID-19 скончалось 1 313 человека.
Ранее ПАИ сообщало данные обновлённой статистики коронавируса и о ходе прививочной кампании.
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