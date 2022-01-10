Псковичам предложили выбрать, когда убирать новогоднюю иллюминацию города

08:00, 10 января 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин предложил псковичам выбрать дату демонтажа новогодних уличных конструкций и световых элементов, украшающих город. Голосование он объявил 9 января в своём Instagram-аккаунте.

Борис Елкин опубликовал фотографию украшенного Детского парка и предложил горожанам выбрать дату начала демонтажа новогодних украшений – 20 или 31 января.

Подавляющее большинство псковичей предложили начинать демонтаж новогоднего убранства города ближе к февралю. За 31 января, по данным на утро 10 января, проголосовали 80% жителей города, остальные 20% предложили приступать к демонтажу уже на следующей неделе.

В 2021 году убирать новогодние украшения Пскова начали уже 18 января. В 2022 году часть украшений в Пскове останется на постоянной основе. На новогоднее убранство Пскова и Великих Лух к новогодним праздникам в 2021 году было выделено по 10 млн рублей. В областном центре украсили Финский парк, площадь Ленина, сквер на Четырех углах, Мирожский парк.