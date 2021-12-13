Часть новогодних украшений в Пскове останется на постоянной основе

09:19, 13 декабря 2021, ПАИ

В Пскове часть новогодних украшений останется на постоянной основе после праздников. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 13 декабря.

Отвечая на вопрос про возможность установки в городе альтернативной новогодней елки, Борис Елкин отметил, что в Пскове будут работать всего три праздничные ели.

«По поводу елки, у нас в городе она не одна. У нас большое количество елок, все мы их украшаем. Часть украшений, которые мы монтируем, не будут сниматься и останутся на постоянной основе, на деревьях и так далее, то есть будем постоянно радовать наших граждан», - сказал Елкин.