Украшение на ивах в Финском парке Пскова оставят после зимы

09:22, 10 января 2022, ПАИ

В Пскове украшенные ивы планируется оставить не только на зиму. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

По словам Бориса Елкина, планируется украсить больше ив – этим предполагают заниматься в течение года.

Напомним, псковичам предложили выбрать, когда убирать новогоднюю иллюминацию города. Согласно последним данным, около 80% жителей города голосуют за демонтаж 31 января. Остальные 20% предложили приступать к демонтажу уже на следующей неделе.

Также Борис Елкин рассказал, что во время праздников погода не радовала – было много переходов через ноль и скользкие тротуары. «Будем вести претензионную работу с рядом подрядчиков», - отметил он.