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Происшествия

70% получивших травмы псковичей попали в больницу из-за скользких улиц и «ватрушек»

В травмпункт в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы в дни новогодних каникул обратились 479 человек, сообщил «АиФ - Псков» заведующий травмпунктом Вадим Букша. 

В день поступало около 60 пациентов, причём 60-70% получили травмы на улицах. «Где-то половина - упали на улице, вторая половина — отдыхали и катались», - рассказал Вадим Букша. Наибольшее число горожан, получивших травму, - среди тех, кто катался на «ватрушках», также встречались травмы в результате катания на коньках и лыжах.

В травмпункт прибывало 90%  всех пострадавших, а людей с тяжёлыми травмами доставляли сразу в стационары городской и областной больниц. В день госпитализировали по пять — семь человек.

«Я сам дежурил 8 января. Был человек, получивший при катании на «ватрушке» перелом первого поясничного позвонка. Он был госпитализирован в отделение нейрохиругии. Это тяжёлая травма, если его прооперируют, то неделю или две проведёт в стационаре. Вообще месяца три-четыре будет лечение», - привёл пример Вадим Букша.

По его словам, количество пострадавших было практически одинаковым все праздничные дни, небольшое снижение происходило во время оттепели, но тогда везли уже травмированных в результате падения на скользких улицах. «Надеемся, что сейчас, в будние дни, такого уже не будет, очень надеюсь, что число пациентов снизится, потому что 60 человек в день — это для нас много», - добавил врач.

Специалист не исключил, что пиковыми по числу обратившихся могут стать предстоящие выходные - 15 и 16 января.

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