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Общество

В Москве первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности

Первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности в Москве, рассказала РИА Новости член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.

Этим человеком стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провёл в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, так как из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать.

Последний раз Хакимджанов был задержан, потому что полиция не смогла идентифицировать его личность. Тогда выяснилось, что мужчина не является гражданином ни одного государства. По словам Меркачевой, мужчина попросил помочь найти ему работу.

По словам самого мужчины, он родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил.

Закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности был подписан президентом в феврале 2021 года. Удостоверение позволяет работать без оформления разрешительных документов. Временное удостоверение выдаётся на 10 лет. В случае истечения срока действия или порчи его можно заменить.

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