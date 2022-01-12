Как не дать себя обмануть в Сочи
Как не дать себя обмануть в Сочи, узнала корреспондент Псковского агентства информации.
В первую очередь, не стоит пользоваться услугами таксистов в аэропорту — это необоснованно дорого. Лучше заказать через приложение.
Не стоит покупать домашний алкоголь на набережных — скорее всего, он низкого качества и может представлять опасность для здоровья. Бутылочный алкоголь в Абхазии может оказаться подделкой, нужно внимательно изучать этикетки.
У реализаторов экскурсий нужно уточнять все нюансы, так как на месте могут возникнуть дополнительные расходы.
Вблизи палаток с сувенирной продукцией, которые даже сами гиды называют «бермудским треугольником», нужно следить за личными вещами. Не связываться с цыганками на набережных.
Фрукты и овощи в Абхазии дешевле, чем в Сочи.
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