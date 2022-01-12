Вечно зелёный и тёплый: зачем ехать в Сочи зимой

17:38, 12 января 2022, ПАИ

Как только мы отправились в Сочи на новогодние каникулы и опубликовали посты об этом в соцсетях, со всех сторон посыпались сообщения. Люди недоверчиво отнеслись к нашей затее и спрашивали, что делать зимой на море, мол, если купаться нельзя, то и ехать незачем. Мы же не из тех, кто любит юг только за пляжный отдых. Поверьте, там есть масса интересного, причем в любое время года.

Город бездомных собак и торгашей

Знакомство с Краснодарским краем началось с аэропорта, в который мы прилетели из Пскова поздним вечером 4 января. Уже там чувствуется специфика Сочи — каждый стремится выжать из тебя максимум денег. На выходе стоят десятки таксистов, навязчиво предлагающих свои услуги по цене от 1000 рублей. Вежливо отказавшись, мы вызвали «Яндекс.Такси» (водитель даже погрузил наши чемоданы) и доехали до гостевого дома в Адлере за 350 рублей (6,5 км).

Там нас встретили вполне дружелюбно, несмотря на 23:00 на часах. Номер оказался небольшим, но приемлемым для отпуска: две кровати и диван, холодильник, телевизор, шкаф, зеркало, кондиционер, батарея, санузел, горячая вода и фен. За всё это на троих мы заплатили 9900, бронировали в конце декабря через Booking. С учётом того, что гостевой дом расположен в трёх минутах ходьбы от моря — довольно неплохой вариант.

Как водится, в прибрежных кварталах всегда масса палаток, в которых туристы оставляют уйму денег. В зимний период плотно застроенные узкие улочки менее многолюдны, но торговцев там всё равно много. Большинство — мужчины с акцентом, которые очень настойчиво предлагают выпить/закусить и прочие атрибуты южных регионов. Некоторые даже за руки хватать пытаются. И если еду покупать в таких местах можно, то алкоголь домашнего производства крайне не рекомендую — в 99% он будет разбавлен водой, спиртом или еще чем-нибудь. Одна из местных жительниц рассказала, что в новогодние праздники несколько человек скончались от такой жидкости неясного происхождения. В принципе, так происходит на всех курортах, поэтому приобретать еду и напитки нужно крайне аккуратно. И всегда пробуйте то, что берёте.

Еще одна особенность квартала, в котором мы жили, — обилие бездомных собак. Судя по всему, это проблема всего города Сочи. Собаки там повсюду — на пляжах, остановках, рынках и даже в горах. Большая часть из них не имеют хозяев, хотя встречается и самовыгул. Просящими глазами они смотрят на каждого проходящего мимо, вполне дружелюбны и готовы пойти за тобой хоть на край света ради бутерброда с колбасой. У некоторых животных заметила бирки на ушах — значит, хоть какая-то работа по сокращению их численности проводится. Но этого явно недостаточно.

В целом Адлер и другие микрорайоны города-курорта оставили не слишком хорошее впечатление. Для меня Сочи — место, в котором я точно не хочу жить. Но в туристических целях поехать туда стоит, хотя бы однажды.

Из Пскова в апрель

Одна из причин — субтропический климат. Даже в начале января температура там не опускается до таких суровых значений, как на Северо-Западе. Мы попали в Сочи в период, когда на улице было +10...+15. Против псковских -15. Из минусов лично для меня - очень влажно, что сильно отличает сочинский воздух от сухого крымского.

Говорят, зимой столбики термометров в Сочи могут опускаться до -10, порой идут ливни и снег. Нам повезло — погода была очень комфортная, в том числе в горных районах. По ощущениям, мы переместились в псковский апрель, когда ярко светит солнце, на деревьях появляются почки, в лесу проклёвываются подснежники.

В Пскове такого обилия зелени не бывает до мая. Сочи же — вечно зелёный город. После сугробов и мороза было очень непривычно видеть траву, листья на деревьях, обилие цветов и мимозу. Кстати, популярный атрибут 8 Марта в Краснодарском крае растёт, как сирень — рвать на улицах вроде бы неприлично, но деревья вдоль пешеходных дорог лысоваты.

Город пестрит тысячами оттенков зелёного даже зимой, летом, вероятно, палитра красок ещё разнообразнее. Любителям растительности советую посетить местный дендрарий, где растут более 1 800 видов, форм и сортов древесных и кустарниковых пород. Сосны, дубы, пальмы, кипарисы и множество редких субтропических растений радуют глаз в любое время года.



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина































































Парк состоит из двух частей: верхней и нижней. На осмотр первой мы потратили около трёх часов, во второй провели минут 30 — этого времени достаточно, чтобы посмотреть водные объекты с редкими птицами и некоторой другой живностью.

Обилием зелени отличаются «33 водопада». Так называется каскад водопадов в Лазаревском районе города Сочи и одноименная экскурсия. Объект находится в урочище Джегош, в долине реки Шахе, в 4 км севернее адыгского посёлка Большой Кичмай. Тур за 1250 рублей с человека включает в себя не только посещение национального парка. По пути к водопадам нас завезли на дегустации мёда, сыра и вина, после которых всю представленную продукцию предлагалось купить по неприлично высоким ценам. Следующим пунктом была чайная плантация, на которой мы узнали о правильном сборе чайных листьев, пользе разных видов напитка для организма, а также попробовали местное варенье. Всё интересно, местами вкусно, но тоже неоправданно дорого.



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



















Путь до реки Шахе мы преодолели в микроавтобусе, дальше пришлось пересесть на «газон». Дорогу к водопадам регулярно размывает, поэтому экскурсионный маршрут включает в себя немного экстрима.

Сам каскад очень живописный, но однообразный. Туристы могут посмотреть, конечно же, не 33 водопада, а всего 10-12 и уникальный лес. Для удобства оборудованы ступеньки, часть из них пришли в негодность из-за непогоды, обрушившейся на Сочи в 2021 году. Аналогичная участь постигла некоторые участки дорог, которые продолжают восстанавливать до сих пор.



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



























Завершает экскурсионный маршрут «кавказское застолье». Только не обольщайтесь — еда и напитки в стоимость не включены, о чем реализаторы экскурсий не предупреждают. Цены, ассортимент и качество еды в ресторане, в который нас привезли, неприятно удивили. Тем, кто пожелал полноценного застолья с алкоголем, нужно было купить его заранее на дегустации либо вблизи водопадов, где также развёрнут мини-рынок.

Скрасила ситуацию концертная программа с тамадой и национальными танцами адыгов. Местный коллектив на языке танцев познакомил с традициями народа, а ведущий то и дело дёргал гостей на сцену, чтоб не заскучали. Даже без пятиминутной дискотеки не обошлось. В целом экскурсии мы поставили 5-, минус за то, что о дополнительных тратах умалчивают.

Как собаки лебедей съели

Как оказалось, сокрытие некоторых расходов — фишка одной турфирмы, точнее её сотрудника. Эта бабушка из палатки на набережной втюхала нам еще одну экскурсию, не предупредив о доплате на месте. Речь о термальных источниках в Абхазии, вход на которые, оказывается, не включен в стоимость тура. Поэтому лучше несколько раз переспросить, что именно входит в оплату. Нам поездка в соседнюю страну на туристическом микроавтобусе обошлась в 2400 без учёта обеда, из которых 200 — плата реализатору, еще 200 — на месте за вход на источники.

На абхазской стороне туристов встречают местные гиды. Здесь тоже может быть загвоздка. Нам попалась женщина 50+, весьма компетентная, но православная. Именно последний пункт вызвал некоторое недоумение. Почти 10 часов мы слушали лекцию по православию с небольшими остановками на истории Абхазии, зачитанную словно по бумажке, и хроникам грузино-абхазской войны. Хотелось бы чуть больше информативной части и меньше религиозной — ведь на экскурсию зачастую едут люди различных предпочтений.

Поэтому большую часть дня мы не прислушивались к словам экскурсовода, а глазели по сторонам. Уже много лет в Абхазии ничего не меняется — это по-прежнему страна души и разрухи. С одной стороны, это вечно зелёные растения, пальмы, великолепные горы, море, живописные набережные и гостеприимные местные жители. С другой — мусор, грязь, не восстановленные после войны здания, голодные коты и собаки. Теперь добавились еще и цыганки, пристающие к туристам с красными ниточками «на счастье». Очевидно, что после общения с ними счастья в вашей жизни не прибавится, а имущества станет меньше.

То же самое можно сказать о палатках с сувенирной продукцией, которые даже сами гиды называют «бермудским треугольником». У людей там пропадают кошельки, драгоценности, а порой и желание что-либо покупать второй раз. Мне вот не повезло с вином — решение купить продукцию сухумского завода вблизи Ново-Афонского монастыря было не самым верным. В суматохе я не обратила внимание на этикетку, которая явно была наклеена не в заводских условиях. По возвращении в Адлер стало ясно, что в бутылке совсем не то абхазское вино, которое можно купить не только в местных, но в российских магазинах. Жидкость красного цвета отвратительно пахла и была противной на вкус, пришлось вылить обе бутылки в унитаз (450 рублей). Кстати, унитаз после этого окрасился в синий цвет. Вывод: скупой платит дважды. Обязательно проверяйте внешний вид алкоголя в бутылках. Инструкцию, как отличить оригинал от подделки, можно найти в интернете — я не первая, кто с этим столкнулся.

Что касается домашнего вина — тут только пробовать и полагаться на собственные ощущения и порядочность продавца. К примеру, на дегустациях в Абхазии предлагают вполне качественные напитки и еду (мёд, сыр, мясо). Но это, как правило, выше в горах; на набережных, как и в России, лучше перестраховаться.

Основной же нашей целью были термальные источники в селе Кындыг — популярное туристическое место и зимой, и летом. Вода из горячего гейзера перетекает в несколько купелей, постепенно остывая, и температура воды в бассейнах отличается. «Среднего» нам оказалось достаточно для того, чтобы покраснеть, как после бани, и некоторое время провести на улице в купальниках для фотосессии. Также там есть бассейн для любителей кипятка, горячие души и грязевые ванны. Вокруг царит полнейшее запустение и разруха.



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина









После источников нас отвезли в Новый Афон на обед (за свой счёт, средний ценник в столовой — 400 рублей), затем желающие могли посетить Ново-Афонский монастырь. Экскурсия предполагала осмотр Лебединого озера, но вместо этого нас отвезли на водопад - искусственное сооружение на реке Псырцха. Экскурсовод аргументировала данное решение тем, что озеро ныне находится в удручающем состоянии. Мол, после смены власти в стране в 2020 году всем стало не до парка, его забросили, а лебедей съели собаки.

С ветерком на Рицу

Следующий визит в Абхазию оказался более позитивным. Дабы не наткнуться на очередную воцерковленную тётю-оппозиционерку и непредвиденные траты, мы заказали тур у другого реализатора. Предварительно уточнили, что нам нужен гид-мужчина. По опыту моей поездки в Абхазию в 2018 году, именно представители мужского пола наиболее интересно и душевно рассказывают о своей стране. Правда, в этот раз система немного дала сбой.

Ранним утром наша группа из 12 человек доехала до границы на заказном автобусе, чтобы вместе с сопровождающим пройти через пешеходный пункт пропуска. Пересечение границы РФ и Абхазии — отдельная история. На российской стороне есть предварительная и основная проверка документов, на абхазской смотрят только фамилии (порой даже не в паспорте, а в списке у сопровождающего). Попасть в Абхазию не смогут должники, имеющие запрет выезда за пределы РФ, и люди с грузинской фамилией. Пересечь границу можно и в составе экскурсии, что гораздо быстрее, и самостоятельно — пешком или на автомобиле. Для туристов вне групп есть услуги такси и общественный транспорт. Многие так и ездят в Абхазию за дешевыми продуктами. Зимой самым ходовым товаром являются мандарины.

Если же ваша цель — осмотр достопримечательностей, лучше всё же отправиться организованной группой. Мы хотели побывать на зимней Рице и у подножия Гегского водопада, поэтому выбор пал на джип-тур. Обычные автобусы доезжают только до знаменитого озера. А УАЗ «Патриот» справляется с горными дорогами в любое время года.

После границы мы пересели на внедорожники и отправились по уже знакомому маршруту. Небольшая остановка в Гагре, после - вид на город с объездной дороги. Как таковой экскурсии у нас не было, но водители компенсировали молчание добродушием и вкусным вином для всех желающих. Прямо с утра и на протяжении всей экскурсии. Зато на горном серпантине было весело, а не страшно.

По дороге нас снова ждали дегустации местной сельхоз- и алкогольной продукции и безумно красивые виды. Чем ближе к Гегскому водопаду, тем более четкое ощущение, что январь — это зима. В горах лежит снег, но температура вполне комфортная для фото без верхней одежды и спуска на тарзанке. Она расположена над водопадом Влюблённых, прокатиться туда-обратно стоит 500 рублей. В принципе, оно того стоит — пейзажи и ощущения незабываемые.

Дальше начался экстрим по заснеженному горному серпантину. УАЗы благополучно преодолели 8 км до долины реки Гега, а к самому водопаду пришлось добираться метров 200 пешком по скользким спускам и ветхому мостику. Те, кто отважился преодолеть этот путь, могли вплотную подойти к не слишком полноводному зимой, но всё же самому высокому водопаду в Абхазии и сделать красочные снимки.



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина







Зимняя Рица сильно отличается от летней. В тёплое время года территория вокруг озера гораздо зеленее, как и вода. В холодное вы увидите чарующие заснеженные горные вершины и синюю гладь озера. В любом случае смотрится шикарно. Немного портит картину обилие кафе, но в некоторых из них можно вкусно и недорого поесть. Мы обедали в оригинальном кафе с национальной кухней, расположенном немного выше смотровых площадок. Мамалыгу там готовят прямо в зале на огне, который заодно обогревает посетителей.



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина



Фото: Полина Пилюгина

























































На обратном пути наши уазики останавливались возле популярных туристических объектов — Голубого озера, в Юпшарском каньоне («Каменный мешок»), у водопадов «Мужские слёзы» и «Девичьи слёзы». Считается, что на последнем нужно повязать ленточку, загадать соответствующее её цвету желание, и оно обязательно сбудется. Ленточек у нас не было, выручили маски, которые всё равно в Сочи и тем более в Абхазии не нужны. Кто-то подошел к вопросу оригинальнее — повязал капроновый носок.

Чудеса случаются

Оставшиеся дни мы провели в городе. От поездки в Красную Поляну решили отказаться из-за высокой стоимости экскурсии — 3400 с человека. Туда можно добраться и самостоятельно на общественном транспорте, но за подъемник всё равно придётся заплатить 2000 рублей. Вместо этого посетили адлерский рынок, где можно купить свежие овощи и фрукты, молочные и мясные изделия, чурчхелу и другие восточные сладости, специи, мёд, сувенирную продукцию. Есть неплохой рыбный ряд, где продается свежая и копченая рыба, морепродукты — рапаны, мидии и даже мясо акулы. Ценники приемлемые — например, чурчхелу продают по 25-50 рублей, 100 грамм морепродуктов стоит в среднем 200 рублей.

В курортной зоне можно недорого и вкусно питаться. Есть масса бюджетных столовых, недорогие булочные и шашлычные. Всё это встречается на каждом шагу, мешает только навязчивость продавцов. За 7 дней мы очень сильно устали от суеты и их криков «Девочки, наливаем!», «Вино, чача, коньяк, шашлыки» и т. п.

Зато отдохнули от масок и QR-кодов. Всё это у нас, конечно же, было в наличии, но никому не потребовалось — ни в автобусах, ни в кафе, ни в гостевом доме. В Сочи, как и в Крыму, и в Дагестане о существовании пандемии практически забываешь. Напоминают о ней только соответствующие таблички на дверях магазинов и аэропорта — там строго необходимо наличие масок.

Кстати, про аэропорт — в Пскове он всё еще представляет собой печальное зрелище. Из плюсов — новые чистые туалеты, наличие автобусов, вежливый персонал и шикарный кот, из минусов — всё остальное. Особенно поразила «выдача» багажа — его грузят прямо на бетонный пол в закутке. И погибающие цветы в холле. В последние годы авиасообщение Пскова с другими регионами сделало мощный рывок вперед, и хочется верить, что аэропорт имени княгини Ольги в скором времени тоже преобразится в лучшую сторону. Ведь это лицо нашего города для тех, кто перемещается воздушным транспортом.

В заключительный день нашего отдыха отправились в Олимпийский парк - одно из немногих мест в Сочи, которое можно посетить бесплатно. По вечерам здесь ежедневно показывают восхитительное шоу поющих фонтанов.

Подводя итог, могу сказать, что в Сочи можно ехать в любое время года. Каждый там найдет развлечение по душе. Нас больше интересовали природные красоты, и мы их увидели. Уверена, что для тех, кто едет на юг за досугом, тоже есть что-то подходящее. Уехать из зимы в весну, погреться на солнышке, прогуляться по зелёным улицам, подняться в горы и приблизиться к снежным вершинам, насладиться чудесными закатами и подснежниками в январе — это ли не чудо?