13 случаев бешенства выявили в Псковской области в 2021 году

15:42, 13 января 2022, ПАИ

В прошлом году в Псковской области было выявлено 13 случаев бешенства, что больше, чем в 2020 году (5 случаев). Об этом «Псковской правде» сообщила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

По словам специалиста, такая кривая наблюдается на протяжении многих лет: сначала число случаев заболевания увеличивается, потом снижается. «Увеличивается количество диких животных, и увеличивается число заражённых», – объяснила Вера Баданина и добавила, что специалисты регулярно раскладывают в дикой природе вакцину от бешенства. Здоровые животные будут ею вакцинироваться, а тех, кто уже находится в очаге бешенства, препарат не спасает.

Напомним, первый в 2022 году случай бешенства в регионе зафиксировали 12 января. Зараженным животным оказался енот, которого привезли из деревни Покарево Великолукского района. Также бешенство подозревают у енота из Бежаницкого района и куницы из Островского.