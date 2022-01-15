Более 118 млн рублей потратили на благоустройство Порховского района

09:13, 15 января 2022, ПАИ

118,2 млн рублей получил Порховский район на модернизацию проектов в сфере ЖКХ, образования культуры и благоустройства общественных пространств, сообщил 15 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Продолжаются работы по созданию очистных сооружений водопровода в Порхове. «Этот важный и масштабный проект рассчитан на два года – работы планируется завершить в этом году», – добавил Ведерников.

8,6 млн рублей позволили благоустроить общественные пространства – сквер на проспекте Ленина и зелёную зону на улице Красноармейская слобода. Помимо этого, была создана тренажёрная площадку и модельная библиотека с детскими секциями в деревне Полоное. Также на эти средства привели в порядок три двора, а в Порхове создан центр добровольчества.

«К сожалению, из-за недобросовестного подрядчика не было завершено в срок благоустройство набережной реки Шелонь, в ситуации уже разбираются соответствующие органы», – отметил губернатор.

Также Михаил Ведерникова рассказал о создании 1 072 дополнительных мест для получения дополнительного образования в Средней общеобразовательной школе, районном Центре детского творчества и спортивной школе. Благодаря полученному финансированию, дети смогут заниматься на новом спортивном оборудовании, пользоваться лазерными винтовками и автоматами, новыми ноутбуками, музыкальными инструменты и настольными игры. «Хорошие возможности для ребят занять себя после школы и научиться чему-то новому!» – отметил Ведерников.

В Порховскую специальную школу-интернат на 7,36 млн рублей было поставлено интерактивное и логопедическое оборудование, оборудование для кабинета физики, для швейной мастерской, кухонный гарнитур и многое другое, отремонтирован спортзал.



Также в 2021 году были созданы Точка Роста в школе №3 Порхова и Полонской школе. Средняя общеобразовательная школа получила ноутбуки по проекту «Цифровая образовательная среда».