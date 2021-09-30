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Культура

Торжественное открытие первой сельской модельной библиотеки состоялось в Порховском районе

В деревне Полоное Порховского района официально открылась после модернизации первая сельская модельная библиотека. Обновление филиала Порховской централизованной библиотечной системы прошло в рамках реализации национального проекта «Культура», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В торжественном мероприятии приняли участие представители региональной и муниципальной властей, работники учреждений культуры региона и читатели библиотеки.

Полонская библиотека размещается в местном Доме культуры. Ранее помещения здания были отремонтированы, после чего прошла модернизация учреждения. Вход в библиотеку и пространства внутри нее приспособлены для пользования, в том числе, маломобильными группами граждан.

В библиотеке обновилась мебель, приобретено современное компьютерное и мультимедийное оборудование, подключен интернет, что позволяет расширить круг проводимых в поселке мероприятий для посетителей разного возраста и разных интересов.

Общий объем средств федерального бюджета на создание модельной библиотеки составил более 5 млн рублей.

Ранее, в ходе рабочего визита в Порховский район, обновленные помещения библиотеки осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона положительно оценил работы, которые проводились в учреждении в рамках модернизации.

Накануне модельные библиотеки по национальному проекту открылась в Пскове и Печорском районе. До конца года модернизация коснется еще двух учреждений: Великолукскую городскую библиотеку имени А. Гайдара и Дедовичскую поселковую библиотеку. Кроме того, в 2022 году модельными станут Дновская, Дедовичская и Печорская центральные районные библиотеки, а также детская районная библиотека Палкинской централизованной библиотечной системы.

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