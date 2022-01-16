Митрополит Тихон поделился архивными фотографиями кота Владыки в юности

16:51, 16 января 2022, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский в Instagram-аккаунте кота Владыки поделился архивными фотографиями питомца в юности.



Фото: Instagram-аккаунт кота митрополита Псковского и Порховского Тихона.



Фото: Instagram-аккаунт кота митрополита Псковского и Порховского Тихона.



Фото: Instagram-аккаунт кота митрополита Псковского и Порховского Тихона.



Фото: Instagram-аккаунт кота митрополита Псковского и Порховского Тихона.



Фото: Instagram-аккаунт кота митрополита Псковского и Порховского Тихона.









Комментаторы отметили, что по коту не сильно заметно, что он состарился. Другие комментаторы раздали многочисленные комплименты статному животному, назвав его «принцем», «видным парнем», «красавчиком» и «роскошным котиком». Ещё один подписчик кота Владыки отметил, что фотографии получились очень удачными – сделаны со вкусом и с любовью.

Владыка – главный кот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В прошлом году домашнему питомцу митрополита исполнилось два года. Рыжий мейн-кун понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели собственный Instagram. В настоящее время его аккаунт набрал более 20,5 тысячи подписчиков.

Почему коту дали имя Владыка, читайте здесь. 20 тысяч подписчиков в Instagram кот Владыка собрал в октябре 2021 года. Подписчики кота Владыки помогли псковскому приюту «Лесопилка».