Женщина погибла в результате пожара в Великолукском районе

10:36, 17 января 2022, ПАИ

Женщина погибла 17 января в результате пожара в жилом доме в Великолукском районе, сообщает районная газета «Наш путь».

Сообщение о возгорании на улице Боярской в деревне Макоедово поступило на пульт пожарной части в 4:51.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом уже горел по всей площади. В ходе тушения пожара был обнаружен труп 61-летней женщины.

На данный момент на месте происшествия работают следователи, устанавливается причина пожара.