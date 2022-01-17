Сотни человек заразились «омикроном» в Псковской области

12:19, 17 января 2022, ПАИ

Сотни человек заразились «омикроном» в Псковской области. Об этом заявил начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач области Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января.

Александр Нестерук напомнил, что в пятницу, 14 января в Санкт-Петербург была отправлена 101 проба для проведения исследования. Вчера, 16 января, стало известно, что в 15 из них обнаружен штамм «омикрон», в том числе у двоих детей.

«Можем сказать, что около 15% людей в Псковской области, которые болеют коронавирусом в настоящий момент, заражены штаммом «омикрон». Речь идёт о несколько сотнях случаев», – сказал главный санитарный врач региона.

Он также добавил, что штамм «омикрон» очень заразный. «Следует предположить, что в течение нескольких недель процент штамма «омикрон» будет нарастать, а штамма «дельта» сокращаться», – заключил Александр Нестерук.