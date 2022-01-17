Новый снегоболотоход появился у Полистовского заповедника

16:39, 17 января 2022, ПАИ

Полистовский заповедник сообщил в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» о появлении нового снегоболотохода «Трэкол», который был приобретён при содействии благотворительного фонда «Возрождение природы».

Вездеход поступил в распоряжение администрации заповедника и после регистрации будет готов к первым выездам. Новая техника поможет заповеднику в повседневной работе по охране, изучению и экологическому просвещению, включая экологический туризм.

В благотворительном фонде также отметили, что в Полистовском заповеднике ежегодно проводится ряд образовательных, исследовательских, детских и волонтёрских программ. Приобретение такой модели вездехода позволит реализовывать более информативно насыщенные и комплексные образовательные программы.