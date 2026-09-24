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Фильм «Романовы: преданность и предательство» стартует в прокате 24 сентября

Историческая драма «Романовы: преданность и предательство» стартует в широком прокате 24 сентября. Фильм включён Министерством просвещения России во всероссийскую культурно-просветительскую акцию «В кино всем классом». Об этом сообщает журнал «Фома».

Изображение предоставили создатели проекта

Картина создана Первым каналом, кинокомпанией «Соливс» и «Нашим кино». Генеральный партнёр – компания «СИБУР», также в создании участвовали правительство Тюменской области, Фонд кино и Пермская кинокомиссия.

Сюжет разворачивается в 1914–1918 годах. На фоне нарастающего политического кризиса царь Николай II оказывается перед роковым выбором: под давлением дома Романовых и депутатов, а также из-за предательства генералитета он отрекается от престола в пользу брата, великого князя Михаила Александровича, однако и тому не дают взойти на трон. За падением монархии следуют арест царской семьи, ссылка и трагическая развязка в Екатеринбурге.

Фото: ПАИ

«Мы создавали не документальный, а художественный фильм, задача которого заключается не в простом изложении исторических фактов и хронологии событий, а в попытке осмыслить переломный период, в котором оказалась Россия в начале XX века», – сказал режиссёр картины Василий Чигинский.

Многие сцены снимались в антураже подлинных исторических объектов: Александровском и Екатерининском дворцах, доме-музее в Тобольске, Перми.

В фильме сыграли Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Денис Пропалов, Мария Маслова, Дарья Похило, Маргарита Дьяченкова, Тинатин Пачкория, Екатерина Гусева, Иван Колесников. Эксперты отметили, что одну из наиболее неожиданных ролей получил Дмитрий Дюжев – он сыграл Григория Распутина.

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