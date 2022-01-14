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Соцсфера

Правительство РФ внесло поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 процента в 2022 году. Как сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, поправки смогут рассмотреть на заседании 20 января, передаёт ТАСС

Александр Журов уточнил, что запланированная индексация расчитана выше официальной инфляции.

Владимир Путин во время последней пресс-конференции с журналистами пообещал выполнить обязательства прошлых лет по росту пенсий не ниже уровня реальной инфляции. В начале января 2022 года, он предложил проиндексировать размер пенсионных выплат на 8,6 процента.

Как говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, повышение будет справедливой мерой с учетом роста цен на продовольствие. Матвиенко подчеркнула, что именно пенсионеры больше всего пострадали от инфляции в прошлом году, сообщил новостной портал Lenta.ru

Ранее ПАИ рассказывало о новых правилах выплаты пенсий.

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