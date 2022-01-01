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Экономика

Вступили в силу новые правила выплаты пенсий

1 января вступили в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Одно из основных нововведений - освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.

«Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом», - пояснила ранее «Российской газете» адвокат Ольга Сулим.

Федеральный закон также расширяет перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат:

- сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие, организация закрылись, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу;

- беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты;

- лицам, достигшим возраста 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения: страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости.

Кроме того, при выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться «сельская надбавка» к фиксированной выплате.

С 1 января Пенсионный фонд раз в три года будет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

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