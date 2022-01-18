Банду из трёх подельников отправили под суд в Псковской области

09:07, 18 января 2022, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих обвиняемых в возрасте от 38 до 53 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении двух эпизодов кражи (ст. 158 УК РФ), грабеже (ст. 161 УК РФ), угоне (ст. 166 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) и убийстве (ст. 105 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 25 ноября 2020 года трое обвиняемых украли из магазина в Великих Луках продукты питания и алкоголь, после чего с места преступления скрылись и употребили похищенное.

В середине декабря 2020 года сожительствующие обвиняемые обворовали дом знакомого в Опочецком районе, похитив телевизор, несколько телефонов и другую технику для дома на общую сумму свыше 20 тысяч рублей.

Во второй половине декабря 2020 года один из обвиняемых ногой выбил входные двери в дом матери бывшего возлюбленного своей сожительницы в Великолукском районе, откуда открыто похитил мобильный телефон ее сына.

29 декабря 2020 года в Псковском районе этот же обвиняемый угнал автомашину такси, на которой вместе с подельницей следовал к знакомым для празднования Нового года.

Желая избежать задержания, они проследовали в обратном направлении в Пустошкинский район, где в ночь на 31 декабря 2020 года обвиняемая ударила ножом в сердце хозяина, который сказал, что она неважно выглядит.

По ходатайству следствия двое фигурантов заключены под стражу и сейчас находятся в следственном изоляторе.

Один из обвиняемых подал заявление о явке с повинной в связи с имевшим место случаем продажи им в первой половине ноября 2020 года огнестрельного оружия, которое в ходе следственных мероприятий изъято из незаконного оборота.

Вся цепочка преступлений была раскрыта, начиная с первого эпизода кражи. Выйти на их след удалось благодаря экспертным возможностям – администрация магазина, заподозрив кражу, обеспечила сохранность объектов, к которым могли прикасаться предполагаемые злоумышленники. Так, в ходе проведенной по постановлению следователя дактилоскопической судебной экспертизы установлено, что отпечатки пальцев рук оставлены одним из фигурантов, который предварительно был вычислен по криминалистическим учетам как ранее судимое лицо.

Изучение личности обвиняемых показало, что двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья, половой свободы, а также собственности. Обвиняемая дважды привлекалась за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, в отношении своих прежних сожителей. Общий срок нахождения в местах лишения свободы у каждого из них составил порядка 20 лет.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.