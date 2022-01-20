Светлана Мельничук о «Народном признании»: Премия вне всякого сомнения нужна

15:55, 20 января 2022, ПАИ

«Премия «Народное признание» вне всякого сомнения нужна: обязательно надо поощрять людей, которые что-то сделали для региона, рассказывать о них», - заявила Псковскому агентству информации заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России, член жюри премии Светлана Мельничук.

По ее словам, Псковское областное отделение Союза пенсионеров России сотрудничает со многими бывшими и нынешними участниками «Народного признания», поддерживает их начинания и проекты. Светлана Мельничук отметила, что не только победители конкурса, но и номинанты могут по праву гордиться причастностью к «Народному признанию»: «Главное, что они поучаствовали, что о них узнали, это в любом случае приятно».

Псковская общественница уверена, что за годы проведения премии набор номинаций «Народного признания» стал «выверен и понятен»: «У организаторов все продумано, основательно».

Напомним, что в состав жюри входят 12 человек, возглавляет экспертную комиссию губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также традиционно в жюри вошли два победителя «Народного признания» в предшествующем году. В этот раз за номинантов премии свои голоса отдадут руководитель «Форелевого хутора» Андрей Иванов, компания которого получила приз в номинации «Открытие», и сыровар из Себежского района Дмитрий Ершов, признанный лучшим в номинации «Наша марка».

В настоящее время голосование на сайте ПАИ продолжается, оно завершится в 18:00 21 января.

Учредитель премии «Народное признание» – Псковское агентство информации. Награда будет вручена уже в 12-й раз, за эти годы её были удостоены свыше 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов региона.