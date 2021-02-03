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Общество

Камамбер по-себежски: как сыровар Дмитрий Ершов победил в «Народном признании» (ВИДЕО)

Сыровар из Себежа Дмитрий Ершов стал обладателем региональной общественной премии Псковской области «Народное признание». Большинство участников голосования на сайте ПАИ отдали ему победу в номинации «Наша марка», себежский сыровар обошел при этом более крупных и опытных конкурентов - фабрику «Славянка» и торговую марку «Соловьи».

В райцентре на юге региона он единственный сыровар. Дмитрий Ершов полюбил сыр с детства, сыроварение начинал с одной кастрюли на кухне и сейчас освоил рецепты 15 сортов. У себя в цеху он делает в том числе уникальный сырный паштет альмогроте и другие продукты, которые полюбились жителям разных российских городов.

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