Камамбер по-себежски: как сыровар Дмитрий Ершов победил в «Народном признании» (ВИДЕО)

09:40, 03 февраля 2021, ПАИ

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Сыровар из Себежа Дмитрий Ершов стал обладателем региональной общественной премии Псковской области «Народное признание». Большинство участников голосования на сайте ПАИ отдали ему победу в номинации «Наша марка», себежский сыровар обошел при этом более крупных и опытных конкурентов - фабрику «Славянка» и торговую марку «Соловьи».

В райцентре на юге региона он единственный сыровар. Дмитрий Ершов полюбил сыр с детства, сыроварение начинал с одной кастрюли на кухне и сейчас освоил рецепты 15 сортов. У себя в цеху он делает в том числе уникальный сырный паштет альмогроте и другие продукты, которые полюбились жителям разных российских городов.