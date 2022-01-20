Александр Нестерук рассказал о самочувствии псковичей с «омикроном»

14:46, 20 января 2022, ПАИ

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал о самочувствии 15 псковичей, у которых выявили омикрон-штамм.

«Заболевание у пациентов проходит в лёгкой форме, проблем с ними нет», - рассказал Нестерук, добавив, что все лечатся амбулаторно.

Напомним, первые 15 случаев заболевания новым штаммом выявили в Псковской области 16 января. Среди заболевших 9 человек – люди пенсионного возраста, а также двое детей в возрасте двух и четырёх лет. При этом треть из них были привиты от коронавируса.

Ранее Александр Нестерук рассказал, что омикрон-штамм подозревают у 15% заболевших коронавирусом детей в Псковской области.