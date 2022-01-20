Очередную партию тестов псковичей отправили в Петербург для выявления штамма «омикрон»

14:56, 20 января 2022, ПАИ

В НИИЭМ имени Пастера в Санкт-Петербург направили очередную партию тестов псковичей для выявления штамма «омикрон». Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Новых случаев у нас пока выявлено не было. 19 января мы направили в Санкт-Петербург около 100 тестов», - рассказал Александр Нестерук.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург направляется в среднем 10% тестов псковичей на COVID для выявления нового штамма. Первые случаи «омикрона» выявили в регионе 16 января. Главный санитарный врач рассказал о самочувствии псковичей, заболевших омикрон-штаммом.