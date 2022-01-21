Завершается второй тур голосования премии «Народное признание – 2021»

09:38, 21 января 2022, ПАИ

Второй тур голосования за соискателей первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» завершится в 18:00 21 января.

В это же время к работе приступает экспертная комиссия, в которую вошли 12 человек. Это губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который возглавил жюри, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава администрации Пскова Борис Елкин, начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, ректор ПсковГУ, профессор Наталья Ильина, начальник областного управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук, актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко, шоумен, комедийный актёр, телеведущий и певец Александр Ревва. В состав жюри также вошли два победителя премии в предшествующем году. В этот раз за номинантов премии свои голоса отдадут руководитель «Форелевого хутора» Андрей Иванов, компания которого победила в номинации «Открытие», а также сыровар из Себежского района Дмитрий Ершов, признанный лучшим в номинации «Наша марка».

Члены жюри смогут добавить участникам премии 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре. Победителей определят путём сложения голосов читателей Псковского агентства информации во втором туре и экспертов.

Напомним, учредителем премии «Народное признание» является Псковское агентство информации. В этом году была подана 131 заявка, премия вручается в 12-й раз по 12 номинациям. За всю историю премии награду получили более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области.