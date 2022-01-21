Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Премия "Народное признание"

Завершается второй тур голосования премии «Народное признание – 2021»

Второй тур голосования за соискателей первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» завершится в 18:00 21 января.

В это же время к работе приступает экспертная комиссия, в которую вошли 12 человек. Это губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который возглавил жюри, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава администрации Пскова Борис Елкин, начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, ректор ПсковГУ, профессор Наталья Ильина, начальник областного управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук, актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко, шоумен, комедийный актёр, телеведущий и певец Александр Ревва. В состав жюри также вошли два победителя премии в предшествующем году. В этот раз за номинантов премии свои голоса отдадут руководитель «Форелевого хутора» Андрей Иванов, компания которого победила в номинации «Открытие», а также сыровар из Себежского района Дмитрий Ершов, признанный лучшим в номинации «Наша марка».

Члены жюри смогут добавить участникам премии 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре. Победителей определят путём сложения голосов читателей Псковского агентства информации во втором туре и экспертов.

Напомним, учредителем премии «Народное признание»  является Псковское агентство информации. В этом году была подана 131 заявка, премия вручается в 12-й раз по 12 номинациям. За всю историю премии награду получили более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

21 января 2022

Завершается второй тур голосования премии «Народное признание – 2021»
22 декабря 2021

Что делать, если ваш голос не был засчитан при голосовании в «Народном признании»
15 декабря 2021

Компания GCR о «Народном признании»: Мы рады содействовать этому перспективному и важному проекту
14 декабря 2021

Интернет-магазин «Еда в ХолоДа»: Премия «Народное признание» показывает, какими талантами и героями богат наш регион
10 декабря 2021

Что делать, если не прошёл голос за соискателей премии «Народное признание»
08 декабря 2021

Стартовало голосование за участников премии «Народное признание – 2021»
07 декабря 2021

132 заявки поступили на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2021»
06 декабря 2021

Фирменный магазин Xiaomi в Пскове претендует на «Народное признание - 2021»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...