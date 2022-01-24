Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 25 января

14:12, 24 января 2022, ПАИ

25 января в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью на территории региона ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем, местами гололед. Днём пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -6…-1 градус, по югу области до -10 градусов, днём -1…+1 градусов. Ветер западных направлений, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.