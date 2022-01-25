Кроме гранита. Псковичи рассказали, чем питались в студенческие годы

11:21, 25 января 2022, ПАИ

25 января в России отмечается День студента. Жизнь на время образовательного процесса часто превращается в чехарду из стресса и позитива. Пока пытаешься раскусить «гранит науки», порой забываешь об обычной пище. Корреспонденты Псковского агентства информации отправились на улицы Пскова, чтобы узнать у простых прохожих, чем они питались в студенческие годы. Их мнения собраны в нашем опроснике.

Псковичи особых кулинарных открытий не показали. Жизнь студента проста и материально слаба, поэтому большая часть респондентов питалась простой едой. «Пельмени, картофель», - признался пскович. Представительница старшего поколения с теплотой вспомнила о винегрете. «Любила сосиски. Не помню их название. И винегрет», - рассказала псковичка.

Молодые люди, у которых ещё свежи в памяти воспоминания о студенчестве, рассказали о питании в кафе и столовых. «Сейчас на территории вуза сделали отличное кафе, столовую. Можно за очень приличные деньги хорошо поесть», - рассказал студент. Другие ребята вспомнили о фаст-фуде. «Я на первом курсе ел много хот-догов. Я учился в Политехническом институте, там на углу был крутой магазинчик, где продавали хот-доги за 39 рублей», - рассказал представитель молодежи.

Тренды тоже не чужды нашим респондентам. Одна из участниц опроса рассказала о том, что в студенческие годы встала на путь вегетарианства. Другие вспоминали о разнообразном чае, а третьи с ужасом вспоминали продукты, которые были очень сомнительного качества, но их приходилось есть, чтобы черпать силы.

Как вы относитесь к студенческим годам? Вы можете проголосовать в нашем пользовательском опросе, который находится чуть ниже на странице. Нам интересно узнать ваше мнение. Ну, и всех студентов и Татьян поздравляем с праздником.