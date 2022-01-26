Выгнала ребенка на мороз и укусила сотрудников полиции. Суд Алтайского края арестовал нерадивых родителей

12:09, 26 января 2022, ПАИ

Суд в Алтайском крае арестовал родителей шестилетнего мальчика, которого выгнали на улицу в двадцатиградусный мороз. Мать обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию, причинении физических и психических страданий и в насилии по отношению к представителю власти, сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Судом установлено, что мужчина и женщина неоднократно истязали трех своих детей: двух, шести и пяти лет. Мать детей никак не защищала их от побоев со стороны своего сожителя, не кормила детей, не обеспечивала их одеждой и не занималась их обучением.

Кроме того, когда в дом приехали представители власти, чтобы изъять детей, обвиняемая напала на участкового и прокусила ему руку. Дальше в отделении полиции она укусила инспектора ПДН.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил второе уголовное дело после издевательств над детьми в многодетной семье в Шелаболихинском районе Алтайского края. Второе уголовное дело возбудили по признакам преступления органов системы профилактики, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Напомним, что в селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края родители шестилетнего мальчика решили в целях воспитания выгнать ребенка голышом на улицу в мороз -20. Мальчика нашла соседка, которая проходила мимо. Он рассказал женщине, что родители не пускают его в дом в целях воспитания. Ребенок был полностью раздет, босиком и стоял возле входа в дом и плакал.