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На Алтае родители выгнали голого ребенка на улицу в -20 в целях воспитания

Фото: КП-Барнаул

В селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края родители шестилетнего мальчика решили в целях воспитания выгнать ребенка голышом на улицу в мороз -20, сообщает Lenta.ru.

Мальчика нашла соседка, которая проходила мимо. Он рассказал женщине, что родители не пускают его в дом в целях воспитания. Ребенок был полностью раздет, босиком и стоял возле входа в дом и плакал.

Как сообщает интернет-издание «Комсомольская правда - Барнаул», в семье воспитывается еще двое детей. На морозе оказался самый старший из них, двум другим мальчикам пять лет и один год. Дети неоднократно изымались органами опеки, но их снова возвращали матери.

Семья характеризуется как неблагополучная, в семье родители часто злоупотребляют алкоголем, и родителей пытаются лишить прав с августа 2021 года. Сельчане сообщили, что такие жестокие приемы воспитания применяются не в первый раз.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева сообщила радиостанции «Говорит Москва», что сейчас несовершеннолетний находится под наблюдением врачей. Омбудсмен отметила, что органы опеки забрали всех троих детей из этой семьи.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и дают юридическую оценку должностным лицам органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за семьями, которые стоят на учете.

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