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Второе уголовное дело возбуждено после издевательств в многодетной семье в Алтайском крае

Фото: КП-Барнаул

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил второе уголовное дело после издевательств над детьми в многодетной семье в Шелаболихинском районе Алтайского края, где шестилетнего мальчика выгнали на улицу в -20, сообщили на сайте ведомства.

Второе уголовное дело возбудили по признакам преступления органов системы профилактики, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, должностные лица ПДН и КДН по Шелаболихинскому району, зная о неблагополучном состоянии семьи и о социально опасном положении детей из села Селезнево, не приняли профилактических мер, чтобы предотвратить жестокое обращение с детьми.

Также сообщается, что должностные лица знали о неоднократных издевательствах над детьми, побоях со стороны матери и ее сожителя.

«В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Напомним, что в селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края родители шестилетнего мальчика решили в целях воспитания выгнать ребенка голышом на улицу в мороз -20. Мальчика нашла соседка, которая проходила мимо. Он рассказал женщине, что родители не пускают его в дом в целях воспитания. Ребенок был полностью раздет, босиком и стоял возле входа в дом и плакал.

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