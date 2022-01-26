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Политика

Проблемы использования автоматизированной системы учёта древесины и сделок с ней обсудили псковские депутаты

Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания обсудил законодательную инициативу коллег из Архангельска о переносе срока вступления в силу положений Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и продукции её переработки. С просьбой о поддержке данной инициативы к псковичам обратилось Архангельское областное Собрание депутатов, ранее направившее соответствующее обращение министру природных ресурсов и экологии РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.                 

Председатель комитета Андрей Козлов доложил коллегам о сути обращения. «С 1 января 2022 года вступили в силу положения Лесного кодекса, согласно которым транспортировка древесины и продукции её переработки допускается только после формирования в государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения электронного сопроводительного документа. При этом модернизация функционала единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), обеспечивающего работу с электронным сопроводительным документом, до сих пор не завершена, специализированное программное обеспечение не разработано. При тестировании нового функционала ЛесЕГАИС было выявлено множество проблем», – рассказал о ситуации депутат.

Андрей Козлов подчеркнул, что речь идёт о возможности введения переходного периода, при том, что не ставится под сомнение сама необходимость нововведений, направленных на пресечение незаконных рубок, обеспечение достоверности учёта лесных ресурсов и эффективного контроля сделок с древесиной.

Депутат регионального парламента, председатель областной ассоциации лесопромышленников Геннадий Григорьев занял аналогичную позицию. «В лесной отрасли нужно наводить порядок. Я полностью поддерживаю новую систему учёта древесины, но лесопользователи оказались не готовы к её применению», – добавил парламентарий.

По словам Геннадия Григорьева, приложение, позволяющее считывать QR-коды с информацией о грузоотправителях, грузополучателях и владельцах древесины, на данный момент «сырое». Проблемы с его применением, как сказал депутат, возникают не только у лесопользователей, но и у проверяющих органов – сотрудники используют личные мобильные устройства для считывания QR-кодов и нередко из-за разного программного обеспечения не могут получить корректную информацию.

«Срок работы нового функционала автоматизированной информационной системы в тестовом режиме был недостаточным», – поддержал введение отсрочки председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Тем не менее, специалист обратил внимание на «впечатляющие цифры» – за первые десять дней работы системы в январские праздники было сформировано 110 тысяч электронных паспортов.

«Идеологически подход абсолютно правильный, но работу в тестовом режиме нужно немного продлить», – ещё раз обозначил позицию руководитель профильного органа исполнительной власти.

Итогом обсуждения стало решение парламентского комитета о поддержке инициативы о переносе срока вступления в силу положений Лесного кодекса, устанавливающих возможность транспортировки древесины и продукции её переработки только после формирования единого электронного сопроводительного документа.

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