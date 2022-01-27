Марина Гаращенко: Система здравоохранения Псковской области готова к омикрону

12:51, 27 января 2022, ПАИ

Система здравоохранения Псковской области готова к новому штамму коронавируса омикрон. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на парламентском часе в ходе сессии Псковского областного Собрания 27 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Андрей Маковский поинтересовался, готовы ли фельдшерско-акушерские пункты региона и их сотрудники к омикрон-штамму.

«К омикрону мы готовы все, – подчеркнула Марина Гаращенко. – Все медицинские работники, в том числе и в ФАПах, прошли дополнительное обучение. Все наши медики проинструктированы и готовы. Средства индивидуальной защиты есть в достаточном количестве».