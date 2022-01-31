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Общество

26 детей госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу

Фото ПАИ

В Псковскую областную инфекционную больницу госпитализировали 26 детей. Об этом во время эфира видеопроекта «Псковский Telegram Online» сообщила председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко.

Марина Гаращенко отметила, что сейчас много детей болеют коронавирусом и чаще всего псковичи заражаются в семейных очагах.

Напомним, из-за роста заболеваемости псковские медики вынуждены будут работать и по выходным.

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26 детей госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу

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