Прямой эфир нового выпуска «Псковский телеграм Online»

09:05, 31 января 2022, ПАИ

31 января в 9:00 начался прямой эфир 13-го выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о важных событиях предстоящей недели.

Например, последние новости с ковид-фронта ведущие обсудят с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко.

Почему власти озаботились стоимостью в аптеках экспресс-тестов на ковид? Должны ли врачи, вызываемые на дом, брать тест на коронавирус? Есть ли у регионального здравоохранения кадровые резервы? Как псковичам с записью к врачу могут помочь электронные системы?

Гостем «Псковского телеграма Online» также станет руководитель цифрового управления администрации региона Виталий Рахманов.

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Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.