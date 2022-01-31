Прямой эфир нового выпуска «Псковский телеграм Online»
31 января в 9:00 начался прямой эфир 13-го выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о важных событиях предстоящей недели.
Например, последние новости с ковид-фронта ведущие обсудят с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко.
Почему власти озаботились стоимостью в аптеках экспресс-тестов на ковид? Должны ли врачи, вызываемые на дом, брать тест на коронавирус? Есть ли у регионального здравоохранения кадровые резервы? Как псковичам с записью к врачу могут помочь электронные системы?
Гостем «Псковского телеграма Online» также станет руководитель цифрового управления администрации региона Виталий Рахманов.
Смотрите «Псковский телеграм Online» на YouTube-канале Псковского агентства информации, Telegram-канале «Псковские новости» и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
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